《香港报摘》--信报9月11日

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
* 要闻版头条：
--苹果 在美东时间昨天下午（香港时间今天凌晨）在加州总部举行发布会，除公布最新型号iPhone 5S外，还宣布推出廉价版iPhone 5C，意味这款贵价智能手机可望打入较低收入的新兴市场。
* 其他：
--市场消息透露，今年6月份因市况波动而延迟上市计划的耐世特计划卷土重来，集资额约19.5亿港元。
--近日联储局表明退市的立场，引发亚洲出现“走资潮”。全球最大资产管理公司贝莱德（BlackRock）却认为毋须太忧虑，预期美国减少买债的步伐会是逐步进行；加上日本量宽计划最少持续至2015年，未来五至十年，持有亚洲股票的回报将比持有美债更为可观。
--立法会金融服务界议员张华峰表示，希望《CEPA补充协议10》容许港资金融机构在沪、深、广成立中港合资证券公司尽快出台明确政策。他估计，最低申请资本门槛或至少1亿港元，对中小型券商而言则太高。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 曾祥进)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。