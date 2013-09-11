《香港报摘》--信报9月11日

* 要闻版头条：

--苹果 在美东时间昨天下午（香港时间今天凌晨）在加州总部举行发布会，除公布最新型号iPhone 5S外，还宣布推出廉价版iPhone 5C，意味这款贵价智能手机可望打入较低收入的新兴市场。

* 其他：

--市场消息透露，今年6月份因市况波动而延迟上市计划的耐世特计划卷土重来，集资额约19.5亿港元。

--近日联储局表明退市的立场，引发亚洲出现“走资潮”。全球最大资产管理公司贝莱德（BlackRock）却认为毋须太忧虑，预期美国减少买债的步伐会是逐步进行；加上日本量宽计划最少持续至2015年，未来五至十年，持有亚洲股票的回报将比持有美债更为可观。

--立法会金融服务界议员张华峰表示，希望《CEPA补充协议10》容许港资金融机构在沪、深、广成立中港合资证券公司尽快出台明确政策。他估计，最低申请资本门槛或至少1亿港元，对中小型券商而言则太高。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。