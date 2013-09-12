《香港报摘》--经济日报9月12日

标题新闻：印度央行4月6日料维持指标利率不变，下一步有可能在年底前降息--路透调查
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* 要闻版头条：
--港股转旺，新股蜂拥出台，本周将有三只新股先后上场，集资约114亿港元。经营“日本城”的国际家居零售（新上市编号1373）及内地污水处理商中滔环保（新上市编号： 1363），今起打头阵。
* 其他：
--立法会将于下周一复会审议楼市辣招，特首梁振英表明无意“撤招”或“减辣”，但承诺“必要时可调整至零税率”，并加大建屋量，料未来三至四年会有7.1万个私人住宅供应，创近五年新高。
--比亚迪 扬言将推出可媲美近期大热的特斯拉（Tesla）超级电动跑车，加上内地新能源车补贴方案快出台，刺激股价昨天急升9.6%。惟分析员对比亚迪跑车多抱观望态度，料对盈利贡献不大。
--复星国际 宣布，将通过增资收购意大利顶级男装制造商Caruso Spa的35%股份，成为其最大的战略投资者之一。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
* E-迷你标普500指数期货升0.02%，日股日经指数涨0.75%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.22%，美国原油跌0.1%，现货金跌0.11%