《香港报摘》--经济日报9月12日

* 要闻版头条：

--港股转旺，新股蜂拥出台，本周将有三只新股先后上场，集资约114亿港元。经营“日本城”的国际家居零售（新上市编号1373）及内地污水处理商中滔环保（新上市编号： 1363），今起打头阵。

* 其他：

--立法会将于下周一复会审议楼市辣招，特首梁振英表明无意“撤招”或“减辣”，但承诺“必要时可调整至零税率”，并加大建屋量，料未来三至四年会有7.1万个私人住宅供应，创近五年新高。

--比亚迪 扬言将推出可媲美近期大热的特斯拉（Tesla）超级电动跑车，加上内地新能源车补贴方案快出台，刺激股价昨天急升9.6%。惟分析员对比亚迪跑车多抱观望态度，料对盈利贡献不大。

--复星国际 宣布，将通过增资收购意大利顶级男装制造商Caruso Spa的35%股份，成为其最大的战略投资者之一。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。