《香港报摘》--信报9月12日

* 要闻版头条：

--由信德 、东航 及澳洲航空 组成的廉价航空公司捷星香港，申请本港空运牌照遭到国泰航空 等四家同业反对。捷星香港董事长何超琼反驳，捷星香港董事局七名成员中，港人占五名，该公司由港人直接作决策。

* 其他：

--数码通 公布，由于频谱新投资及资本开支令折旧与摊销上升，加上漫游及无线固网宽频业务下跌，截至今年6月底的全年纯利按年下跌18%，至8.43亿港元；派息比率将由过去的90-100%降至60%。

--富卫香港及澳门行政总裁兼大中华区行政总裁黄大伟希望香港业务新保费收入在五年内能位列市场前五名，期内香港的保险代理数目拟增加1倍，至3,000人，客户数目则由目前的30万增至100万。

--英媒报导中石油 母公司中石油集团与荷兰皇家壳牌（Shell） 合作发展在浙江台州的合作炼化项目，因政治阻力和民众压力而永久取消。台州发改委石化产业处负责人昨天答覆查询时否认此事，并指该消息失实。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。