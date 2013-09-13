《香港报摘》--经济日报9月13日

电信产业：中国电信与香港电讯联手在香港推出流动付款联营卡
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
* 要闻版头条：
--中港股市连日造好后，两大外资券商高盛和瑞银认为在中国经济回稳的大前提下，多项基本条件及市场气氛已明显改善，中港股市随时开始为期数月的升浪。
* 其他：
--消息称，名牌皮具品牌Prada(普拉达) 以约900万港元月租，租用铜锣湾罗素街二千年广场地下及1楼舖位，尺租约600港元，暂为本年最大手舖位租务成交。
--由香港快运转型而成的廉航HK Express下月27日正式开航，初期7个航点包括内地、日本、泰国等地区，未计大部分税项及燃油费前，票价均在758港元以下。
--莎莎国际 主席郭少明预期，今年十一黄金周同店销售，仍会录得双位数字增长；至于7至9月销售成绩，亦同样符合预期。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
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路透北京3月30日 - 中国金融期货交易所周四表示，经调查，2017年3月17日9:30，由于兴业期货内部管理不善、业务操作失误、应急处置不当，该公司错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易，导致中证500股指期货IC1706合约价格出现瞬间大幅波动。