《香港报摘》--经济日报9月13日

* 要闻版头条：

--中港股市连日造好后，两大外资券商高盛和瑞银认为在中国经济回稳的大前提下，多项基本条件及市场气氛已明显改善，中港股市随时开始为期数月的升浪。

* 其他：

--消息称，名牌皮具品牌Prada(普拉达) 以约900万港元月租，租用铜锣湾罗素街二千年广场地下及1楼舖位，尺租约600港元，暂为本年最大手舖位租务成交。

--由香港快运转型而成的廉航HK Express下月27日正式开航，初期7个航点包括内地、日本、泰国等地区，未计大部分税项及燃油费前，票价均在758港元以下。

--莎莎国际 主席郭少明预期，今年十一黄金周同店销售，仍会录得双位数字增长；至于7至9月销售成绩，亦同样符合预期。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。