《香港报摘》--信报9月13日

电信产业：中国电信与香港电讯联手在香港推出流动付款联营卡
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
* 要闻版头条：
--对于香港政府应否将楼市辣招“减辣”，新鸿基地产 管理层认为，市场炒风已绝迹，有关政策应视为短期措施，待物业供应增加后就应该即时撤销。
* 其他：
--计划来港集资最多101.11亿港元的辉山乳业（新上市编号6863），将于今天开始招股，据市场消息指出，其国际配售部分已获超购数倍。
--阿里巴巴 董事局主席马云指其上市地点必须支持“合伙人制度”想法，港交所 主席周松岗昨天重申，希望阿里巴巴能够来港上市，惟今次也同时提及，需要兼顾投资者利益。
--大家乐 企业传讯及品牌管理总监熊子弦澄清说，暂未有推行24小时营运计划，也未有就此作出任何实际性的准备，仅正透过市场调查作出相关研究。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *南通通州区 10 7 4/7簿记建档 -- AA 4/10-4/12 中信建投证券 惠通投资公司 (第3-7年末偿还20%本金/中证信用增进股份有限公司提供担保) ========================================================================================= 淄博市博山区 8 7 3/28簿记建档 5.63% AA
路透北京3月30日 - 中国金融期货交易所周四表示，经调查，2017年3月17日9:30，由于兴业期货内部管理不善、业务操作失误、应急处置不当，该公司错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易，导致中证500股指期货IC1706合约价格出现瞬间大幅波动。