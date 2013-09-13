《香港报摘》--信报9月13日

* 要闻版头条：

--对于香港政府应否将楼市辣招“减辣”，新鸿基地产 管理层认为，市场炒风已绝迹，有关政策应视为短期措施，待物业供应增加后就应该即时撤销。

* 其他：

--计划来港集资最多101.11亿港元的辉山乳业（新上市编号6863），将于今天开始招股，据市场消息指出，其国际配售部分已获超购数倍。

--阿里巴巴 董事局主席马云指其上市地点必须支持“合伙人制度”想法，港交所 主席周松岗昨天重申，希望阿里巴巴能够来港上市，惟今次也同时提及，需要兼顾投资者利益。

--大家乐 企业传讯及品牌管理总监熊子弦澄清说，暂未有推行24小时营运计划，也未有就此作出任何实际性的准备，仅正透过市场调查作出相关研究。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。