《香港报摘》--经济日报9月16日

* 要闻版头条：

--三大环球基金经理预测，美联储最快本周三议息后（本港时间周四凌晨2时）宣布减少买债，初期规模料不会太大，难震伤港股；而且估计为减少对市场的冲击，收水过程随时超过一年。

* 其他：

--香港楼市新盘经过一轮消化后，销情稍见放缓，两天累沽约108伙，按周锐跌近七成。溱柏昨售第四批单位，沽出约九成后即晚再推出21伙2房户，均价8,150港元；而昇柏山尚余约140伙，本周初拟加价。

--特首梁振英表示，为香港长远利益，将巨细无遗逐一检视新界荒废用地，包括高尔夫球用地，并强调港府不会因为某一界别或富裕阶层，而不敢触碰其利益。港府亦继续为辣招“企硬”。

--新股活跃，内地手机及网页游戏股云游（Forgame）加入战局，今日举行投资者推介会，本周四（19日）公开招股，最多集资约17亿港元，入场费约5,555港元。

--在内地以大卖场形式销售钻石的中国幸福投资 联席主席万子红表示，期望未来4-5年在每个省会城市都设有布点，未来会加入黄金产品，但占比将维持于一成之下。

--伦敦金属交易所（LME）行政总裁艾博贤（Martin Abbott）本月离任前接受外电访问称，LME或考虑以合伙形式，拓展内地市场，将商品仓库网伸延至中国。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。