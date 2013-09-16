《香港报摘》--经济日报9月16日

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
* 要闻版头条：
--三大环球基金经理预测，美联储最快本周三议息后（本港时间周四凌晨2时）宣布减少买债，初期规模料不会太大，难震伤港股；而且估计为减少对市场的冲击，收水过程随时超过一年。
* 其他：
--香港楼市新盘经过一轮消化后，销情稍见放缓，两天累沽约108伙，按周锐跌近七成。溱柏昨售第四批单位，沽出约九成后即晚再推出21伙2房户，均价8,150港元；而昇柏山尚余约140伙，本周初拟加价。
--特首梁振英表示，为香港长远利益，将巨细无遗逐一检视新界荒废用地，包括高尔夫球用地，并强调港府不会因为某一界别或富裕阶层，而不敢触碰其利益。港府亦继续为辣招“企硬”。
--新股活跃，内地手机及网页游戏股云游（Forgame）加入战局，今日举行投资者推介会，本周四（19日）公开招股，最多集资约17亿港元，入场费约5,555港元。
--在内地以大卖场形式销售钻石的中国幸福投资 联席主席万子红表示，期望未来4-5年在每个省会城市都设有布点，未来会加入黄金产品，但占比将维持于一成之下。
--伦敦金属交易所（LME）行政总裁艾博贤（Martin Abbott）本月离任前接受外电访问称，LME或考虑以合伙形式，拓展内地市场，将商品仓库网伸延至中国。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 张喜良)
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