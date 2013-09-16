《香港报摘》--信报9月16日

* 要闻版头条：

--香港一手楼市经过一轮消化后，销售速度大幅放缓，过去两天一手新盘合共售出108伙，较上周急挫近七成。有分析员认为，新盘销售情况后劲不继，「抢购」情况不再，反映辣招实施后楼市基调疲弱，买家客源大幅收窄，估计即将推出的新盘，定价趋向保守。

* 其他：

--“殡仪股”一度成为本港投资者疯炒对象，惟投资选择不多。今年第四季本港殡仪股或再增添一名新成员，市场消息透露，在上海经营殡葬业务的福寿园，早前已向港交所 递交上市申请，计划第四季成为首只以公开发售形式在主板上市的殡仪股。

--已委临时清盘人的北泰 提出债务及股本重组，将现有股份五合一，并增发新股。以京西重工为首的投资者，将以每股0.1168港元认购15.56亿股，完成所有程序后，投资者持有86.06%股权，并向北泰注入2.5亿港元，用于偿还贷款及集团重组营运资金用途。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。