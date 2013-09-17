《香港报摘》--经济日报9月17日

* 要闻版头条：

--美国前财长萨默斯（Lawrence Summers）突然退出竞逐联储局主席一职，令市场对储局退市太快的忧虑大减，刺激环球股市大幅上扬，更令投资者憧憬“萨默斯升浪”（Summers Rally）将会出现。

* 其他：

--大市畅旺，配合中秋及国庆长假将至，持续强势的濠赌股获资金追捧，六大赌股昨成交额达27亿港元，占港股总成交近半成。银河娱乐 则急升5.7%至55.35港元，再创52周新高。

--人民银行行长周小川强调，适度放宽市场准入，支持设立民营银行。市传苏宁银行（与苏宁电器属姐妹公司）与华瑞银行获准注册首家民营银行，全国首份地方版民营银行试点细则有望较快出台，市场热炒民营银行概念股，多只股份涨停。

--居屋、公屋楼价经过一轮急升后，“白居二”买家热情冷却，本月首半月绿表公屋及居屋仅录28宗成交，较上月同期急挫66%，并属过去11年交投最低迷的月份，个别屋苑造价回落逾10%。

--港股急升，新股大热，投资界料有百亿资金涌入今明两日“截飞”的三只新股。今早将挂牌的内地零售商天喔 亦见理想，昨暗盘升约4%。

--永亨银行 公布，大股东冯氏家族及第二大股东纽约梅隆银行目前接获独立第三方初步洽购；创兴 昨首次确认，与包括越秀集团等数名独立第三方接洽出售股权。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。