《香港报摘》--信报9月17日

* 要闻版头条：

--被视为量化宽松政策鹰派的美国前财长萨默斯（Lawrence Summers）宣布退出角逐联储局主席提名，并得到总统奥巴马的首肯，金融市场料退市措施可望循序渐进。受消息刺激，美股周一高开后大幅攀升，而美元兑一篮子主要货币则跌至近四周新低。

* 其他：

--信贷企业近年如雨后春笋般出现，据市场消息指出，除今天开始招股的香港信贷外，今年还有两只内地信贷金融，分别是中国汇融及中国集成金融，计划第四季在港上市，三家信贷企业共计划在市场融资18.63亿港元。

--恒隆地产 董事长陈启宗透露，集团于未来五年将有四个大型项目落成，遍布天津、大连、昆明及武汉，预期总投资额达600亿港元，届时集团每年租金收入将超过100亿港元。

--涉嫌欺诈的洪良国际 停牌三年半后，本月初被港交所 取消上市地位，将于9月23日生效。该公司于2009年底上市66日即被证监会勒令停牌，成为港股历来交易日子最短的上市公司。

--朗力福 宣布，与独立第三方就建议收购贵阳舒美达制药厂的全部股权订立谅解备忘录。根据备忘录，建议收购事项的代价为参考贵阳舒美达资产净值及其业务潜力而厘定，且朗力福可以现金或与独立第三方可能协定的任何其他方式来支付该收购代价。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。