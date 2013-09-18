《香港报摘》--经济日报9月18日

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
* 要闻版头条：
--长和系主席李嘉诚昨预测明年经济转坏，面对世界危机和黄 会全力减债，香港主要是辣招使楼市萎缩滞后效应出现。他特别强调：今日哪个地产商敢说投资地产一定赚的，我就说他好聪明，想听下如何一定赚。市场估计，和黄正为2015年前合共近千亿港元债务做好准备。
* 其他：
--今年首八个月香港物业成交量不足5万宗成交，较去年同期急跌三成，由于地产行业及物业租金收入的生产总值，相当于本地生产总值（GDP）近四分一，故物业交投骤降，经济增长表现亦难以理想。
--长和系近日惹起市场撤资揣测，主席李嘉诚表示，集团于港资产有买有卖，自己“爱香港”，相信长实 、和黄多年后都会屹立于香港，澄清撤资言论，更表示集团“绝对不会迁册”。
--新股大热，本周招股的四家新股公开发售已冻资近130亿港元，经营“日本城”的国际家居零售 获万人追捧。昨挂牌的天喔 亦表现出色，每手赚520港元，成今年首日第六赚钱新股。
--本港两家具家族背景的中小型银行永亨 和创兴 均确认获洽购，交易作价市帐率可逾2.4倍。分析指，港银有价有市，投资者看重本港作为离岸人民币中心，吸引中资买家扩大海外版图。
--南方东英公布，旗下第二只RQFII（人民币合格境外机构投资者）A股ETF南方东英中华A80（人民币柜台：83137，港元柜台：03137）在一手认购阶段，获近5亿港元认购。南方中华A80将下周一挂牌。
--重庆钢铁 公布，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，对公司重大资产购买并募集配套资金，兼关联交易的重大资产重组事宜进行审核。重钢今日起停牌。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数