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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 08:11 BJT

《香港报摘》--经济日报9月18日

* 要闻版头条：

--长和系主席李嘉诚昨预测明年经济转坏，面对世界危机和黄 会全力减债，香港主要是辣招使楼市萎缩滞后效应出现。他特别强调：今日哪个地产商敢说投资地产一定赚的，我就说他好聪明，想听下如何一定赚。市场估计，和黄正为2015年前合共近千亿港元债务做好准备。

* 其他：

--今年首八个月香港物业成交量不足5万宗成交，较去年同期急跌三成，由于地产行业及物业租金收入的生产总值，相当于本地生产总值（GDP）近四分一，故物业交投骤降，经济增长表现亦难以理想。

--长和系近日惹起市场撤资揣测，主席李嘉诚表示，集团于港资产有买有卖，自己“爱香港”，相信长实 、和黄多年后都会屹立于香港，澄清撤资言论，更表示集团“绝对不会迁册”。

--新股大热，本周招股的四家新股公开发售已冻资近130亿港元，经营“日本城”的国际家居零售 获万人追捧。昨挂牌的天喔 亦表现出色，每手赚520港元，成今年首日第六赚钱新股。

--本港两家具家族背景的中小型银行永亨 和创兴 均确认获洽购，交易作价市帐率可逾2.4倍。分析指，港银有价有市，投资者看重本港作为离岸人民币中心，吸引中资买家扩大海外版图。

--南方东英公布，旗下第二只RQFII（人民币合格境外机构投资者）A股ETF南方东英中华A80（人民币柜台：83137，港元柜台：03137）在一手认购阶段，获近5亿港元认购。南方中华A80将下周一挂牌。

--重庆钢铁 公布，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，对公司重大资产购买并募集配套资金，兼关联交易的重大资产重组事宜进行审核。重钢今日起停牌。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 张喜良)

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