《香港报摘》--信报9月18日

* 要闻版头条：

--长和系近期在中港两地进行一连串出售资产行动，包括放售百佳超级市场及上海和广州部分地产项目，被外界解读为长和系有意撤资，甚至有人跟二十多年前英资大企业怡和迁册相提并论。长实 主席李嘉诚昨天首度开腔高调回应有关说法：长实、和黄绝不会迁册，相信集团多年后都会继续屹立于香港。

* 其他：

--受到银行并购消息刺激，本港中小型银行股昨日全线逆市攀升，证实有潜在买家洽购的永亨银行 一度上升49%，高位见124.7港元，创历史新高，收市仍升39.38%，其他中小银行股价亦有逾3%至近18%升幅。消息指出，积极洽购永亨的潜在买家包括非中资机构，市场亦传潜在买家或包括早年拟入股永亨未果的中国人寿 。

--Prada 截至7月底上半年盈利3.08亿港元，按年增长7.6%；同店销售增长7%，当中大中华区收益按年增长19%至3.96亿港元，远低于去年上半年约50%的增幅。

--“廉航大军”逐步在市场仍未成熟的香港建立据点。继上周香港快运改名为HK Express宣布转型为廉航，下月正式运作，另一间由新加坡航空全资拥有、去年6月首航的廉航Scoot（酷航），亦开通来往新加坡及香港的航线。有分析认为，新加坡航空安排旗下廉航开辟新航线，与争取本港及珠三角客源有关。

--香港上海大酒店 昨天举行记者会，宣布首家半岛酒店公寓项目正式发售。大酒店董事总经理兼行政总裁郭敬文表示，19套开售公寓每方米售价由17万元人民币起。拥有项目50%权益的上海外滩半岛酒店主席王伟贤指出，是次项目不受内地限购政策影响，估计将受香港买家欢迎。

--浩沙配股集资1.6亿港元，据销售文件显示，浩沙 计划以先旧后新方式，按每股作价2.85-2.95港元，配售5,450万股。

--香港商厦租赁市场持续放慢，戴德梁行最新数据显示，第三季内全港整体甲厦空置率按季再升0.4个百分点，至5%水平，但预料下半年中环写字楼租金平稳发展，估计该区全年租金下跌3%至4%。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。