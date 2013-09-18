《香港报摘》--信报9月18日

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
* 要闻版头条：
--长和系近期在中港两地进行一连串出售资产行动，包括放售百佳超级市场及上海和广州部分地产项目，被外界解读为长和系有意撤资，甚至有人跟二十多年前英资大企业怡和迁册相提并论。长实 主席李嘉诚昨天首度开腔高调回应有关说法：长实、和黄绝不会迁册，相信集团多年后都会继续屹立于香港。
* 其他：
--受到银行并购消息刺激，本港中小型银行股昨日全线逆市攀升，证实有潜在买家洽购的永亨银行 一度上升49%，高位见124.7港元，创历史新高，收市仍升39.38%，其他中小银行股价亦有逾3%至近18%升幅。消息指出，积极洽购永亨的潜在买家包括非中资机构，市场亦传潜在买家或包括早年拟入股永亨未果的中国人寿 。
--Prada 截至7月底上半年盈利3.08亿港元，按年增长7.6%；同店销售增长7%，当中大中华区收益按年增长19%至3.96亿港元，远低于去年上半年约50%的增幅。
--“廉航大军”逐步在市场仍未成熟的香港建立据点。继上周香港快运改名为HK Express宣布转型为廉航，下月正式运作，另一间由新加坡航空全资拥有、去年6月首航的廉航Scoot（酷航），亦开通来往新加坡及香港的航线。有分析认为，新加坡航空安排旗下廉航开辟新航线，与争取本港及珠三角客源有关。
--香港上海大酒店 昨天举行记者会，宣布首家半岛酒店公寓项目正式发售。大酒店董事总经理兼行政总裁郭敬文表示，19套开售公寓每方米售价由17万元人民币起。拥有项目50%权益的上海外滩半岛酒店主席王伟贤指出，是次项目不受内地限购政策影响，估计将受香港买家欢迎。
--浩沙配股集资1.6亿港元，据销售文件显示，浩沙 计划以先旧后新方式，按每股作价2.85-2.95港元，配售5,450万股。
--香港商厦租赁市场持续放慢，戴德梁行最新数据显示，第三季内全港整体甲厦空置率按季再升0.4个百分点，至5%水平，但预料下半年中环写字楼租金平稳发展，估计该区全年租金下跌3%至4%。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数