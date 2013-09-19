《香港报摘》--经济日报9月19日

* 要闻版头条：

--美国联储局完成一连两天会议，维持超低息及买债计划不变，令市场感到意外，刺激美股急升，道指及标指再创新高，现货金价由低位倒升约75美元，高见1,367美元。需待更多复苏证据，始减买债。

* 其他：

--沙田九肚最后一幅豪宅地，以低于市场估值下限23.9亿港元，批予富豪酒店 与百利保 ，楼面尺价仅6,837港元，创区内同类地皮新低，并比两周前批出的同区地皮低近20%。

--政府过去两年批出8幅沙田九肚第56A区豪宅用地，将于未来3至6年内落成，保守估计涉逾1,500伙供应。除非发展商能将区内用地「归边」，否则难以控制供应节奏，令将来豪宅定价面对压力。

--双倍印花税（Double Stamp Duty）效力明显，近半年投资者入市比例明显减少，现时每月平均投资者入市个案仅1,198宗，较出招前跌近60%。财政司司长曾俊华强调「辣招」有成效，呼吁立法会尽快通过草案。

--新股热延续，内地乳制品商辉山乳业 公开发售冻资逾130亿港元，今年排第四。而今起招股的网页及手机游戏商云游 ，国际配售先热，传已超购4至5倍。

--东方明珠石油 案续受监管及执法机构狙击，继廉署今年初拘捕公司前正、副主席黄坤、刘梦熊等人，以及联交所公开批评包括两人在内多名董事后，证监会亦就黄坤等人被指违规展开聆讯。

--延长石油国际 公告，落实向母公司延长集团发行本金16亿港元的三年期免息可换股债券（CB），以筹措资金收购加拿大能源企业Novus，代价2.32亿加元（约17.2亿港元）。

--堡狮龙 公布，截至今年6月底止全年，纯利2,220.9万港元，升39%；总收益为25.17亿港元，跌8%。而同店销售额与去年持平。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。