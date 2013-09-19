《香港报摘》--信报9月19日

* 要闻版头条：

--美国联储局周三（本港时间今天凌晨二时）公布议息结果，宣布维持每月买债850亿美元不变，令广泛预期局方将“收水”的市场大感意外，美股应声急弹。联储局以紧缩财政政策及按揭利率仍然高企令经济尚处于紧绌情况为由，决定不减少买债计划。

* 其他：

--大型濠赌股早前抽升后昨日出现调整，但二、三线濠赌股接力猛涨。另外，7月才上市的澳门励骏 昨晚发通公指出，考虑于适当时候透过发行股份或票据作进一步融资，但目前并无确实计划。

--阿里巴巴欲以较少股权取得不成比例的控制权，跟香港坚持保障投资者利益的原则背道而驰；巧合地，政府持有港交所 仅5.78%权益，却能够委任包括行政总裁在内超过一半的董事会成员。曾任港交所独立非执行董事的David Webb呼吁监管机构不要向阿里巴巴“松章”，他称港开合伙人制度先例势惹后患。

--停牌逾1年的澳优乳业 其前任及现任管理层拟向独立第三方出售手持的澳优股份，而若买方收购30%或以上股份，将会做出强制性全购要约。

--特区政府昨日就“数码21”资讯科技策略展开公众谘询，商务及经济发展局局长苏锦梁表示，政府初步建议在全港新增1万免费Wi-Fi点，项目投资额达1,200万元港币。

--AMTD尚乘财富策划把其强积金计划下的14只成分基金管理费，全面大幅调低至0.9%，减幅介乎0.48至0.78个百分点。业界人士认为，有关举措未必引发其他供应商跟随，因为AMTD的减价行动滞后市场，而半自由行实施后未见计划成员只为收费便宜而转会。(完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。