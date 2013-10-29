《香港报摘》--经济日报10月29日

* 要闻版头条：

--消息指，今日起路演的徽商银行，获郑裕彤家族的周大福集团认购2亿港元，成为基础投资者，体现投资者对新股市场信心回升。其余四名基础投资者中，以内地房地产龙头万科 最大手笔，以招股价低端计，共投资约4亿美元。

* 其他：

--建设银行 第三季存款意外按季减少，该行昨急召电话会议，解释与理财产品的入帐方式改变有关；管理层承认，四大行的存款占比正以每年1至2个百分点下降，但强调综合考虑客户稳定性和资金成本，总体盈利情况平衡。

--互联网金融发展强劲，被视为阿里巴巴体系资产新贵的“余额宝”，截至9月底止，资金规模已达556亿元人民币，第三季规模增长近10倍，为内地最大规模的单只基金。

--德银报告评估，人行很大机会于未来数月扩大目前人民币兑美元滙率波幅范围，由现时波幅上下限各1%，扩大至2%或2.5%。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。