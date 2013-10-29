《香港报摘》--经济日报10月29日

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
* 要闻版头条：
--消息指，今日起路演的徽商银行，获郑裕彤家族的周大福集团认购2亿港元，成为基础投资者，体现投资者对新股市场信心回升。其余四名基础投资者中，以内地房地产龙头万科 最大手笔，以招股价低端计，共投资约4亿美元。
* 其他：
--建设银行 第三季存款意外按季减少，该行昨急召电话会议，解释与理财产品的入帐方式改变有关；管理层承认，四大行的存款占比正以每年1至2个百分点下降，但强调综合考虑客户稳定性和资金成本，总体盈利情况平衡。
--互联网金融发展强劲，被视为阿里巴巴体系资产新贵的“余额宝”，截至9月底止，资金规模已达556亿元人民币，第三季规模增长近10倍，为内地最大规模的单只基金。
--德银报告评估，人行很大机会于未来数月扩大目前人民币兑美元滙率波幅范围，由现时波幅上下限各1%，扩大至2%或2.5%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。