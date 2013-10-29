《香港报摘》--信报10月29日

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
* 要闻版头条：
--据即将进行公开招股的徽商银行（新上市编号“3698”）初步销售文件显示，内房股龙头万科 以及新世界 同系公司周大福投资，将成为徽商银行的IPO基础投资者，与其余三位基础投资者，合共认购徽商银行所发售的40%股份。
* 其他：
--市场消息透露，正在招股的重庆银行在国际配售方面获科威特主权基金和台湾远东集团认购，后者认购金额达2,000万美元。
--已故全国政协副主席霍英东家族争产案昨天起一连五日在高等法院审理，长房三子霍震宇指出，遗产执行人的二哥霍震寰不诚实，要求撤销原有和解协议，重开案件，并获两名姊妹支持。
--毅力工业 宣布，以总代价28.62亿港元，全资收购在贵州从事液化天然气销售的联荣集团。毅力工业将发行相当于现有股本3.9倍的新股，以及可兑换优先股筹资27.92亿港元。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。