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亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 08:22 BJT

《香港报摘》--信报10月29日

* 要闻版头条：

--据即将进行公开招股的徽商银行（新上市编号“3698”）初步销售文件显示，内房股龙头万科 以及新世界 同系公司周大福投资，将成为徽商银行的IPO基础投资者，与其余三位基础投资者，合共认购徽商银行所发售的40%股份。

* 其他：

--市场消息透露，正在招股的重庆银行在国际配售方面获科威特主权基金和台湾远东集团认购，后者认购金额达2,000万美元。

--已故全国政协副主席霍英东家族争产案昨天起一连五日在高等法院审理，长房三子霍震宇指出，遗产执行人的二哥霍震寰不诚实，要求撤销原有和解协议，重开案件，并获两名姊妹支持。

--毅力工业 宣布，以总代价28.62亿港元，全资收购在贵州从事液化天然气销售的联荣集团。毅力工业将发行相当于现有股本3.9倍的新股，以及可兑换优先股筹资27.92亿港元。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)

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