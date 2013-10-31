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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 08:12 BJT

《香港报摘》--经济日报10月31日

* 要闻版头条：

--中资金融股业绩基本符合预期，资金连续三日重回旧经济，大挟淡仓，刺激恒指 急升457点，内银贡献大。投资界认为在短线追落后之下，港股有望再闯23,500关。

* 其他：

--打工仔血汗钱有望突破传统股灾月的魔咒，因为首10个月强积金平均录得6.3%涨幅，带挈人均帐户骤添逾万元。若单以短线来看，按晨星最新统计，截至上周五的10月份，强积金单月回报升1.74%。

--积金局最新年报披露，冀2016年制定「全自由行」实施计划。但该局非执董坦言推行有难度，雇员投资选择或影响对冲机制，令雇主成本大增，将惹来雇主反对。

--重庆银行 昨完成招股，徽商银行接力今日推出。重庆银行市传以中低端定价，而徽商银行 国际配售已获4倍认购。

--TCL多媒体 宣布，与IMAX成立各持五成股权的合资公司。该公司将开发及产销家庭高端影院系统，新系统最快2015年推出，起初每部售价约150万元人民币。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅；审校 张喜良)

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