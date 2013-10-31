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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 08:26 BJT

《香港报摘》--信报10月31日

* 要闻版头条：

--昨天为期指结算日，受惠内地银行间拆息午后普遍回落，港股借势抢攻，恒指 急升2%，创三个月来最大单日升幅。内银及内险股是升市火车头。

* 其他：

--中银香港 第三季减值准备前经营溢利按季下跌5.1%，至67.43亿港元，主要是季内净服务费及佣金从高位回落。

--受中国服装市场减价激烈影响，佐丹奴 第三季销售额仅增5%，至13.33亿港元，整体同店销售下跌2%，中国销售下跌12%。佐丹奴表示，中国业务将重新定位，包括翻新店铺、开发新女装系列、减低供应商成本、改善产品及关闭亏损店铺。

--10月份多个新盘抢去市场购买力，令二手屋苑成交呆滞。综合市场数据显示，十大屋苑本月暂录141宗买卖，按月微增2.2%，持续低位徘徊。其中，将军澳新都城本月成交宗数跌至单位数水平，为屋苑今年以来最“冷”的一个月。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅；审校 张喜良)

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