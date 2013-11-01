《香港报摘》--经济日报11月1日

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
* 要闻版头条：
--新地 继天玺后再以七折卖楼，昨推出坚尼地城Imperial KENNEDY首张价单50个单位，平均尺价2.99万港元，计算所有优惠后折扣率相当于楼价约29%。
* 其他：
--消息指，索罗斯连同友好的基金公司Indus Capital共认购近4亿港元徽商银行（新上市编号：3698）股份，徽商国际配售已超购近3倍。
--“忍者龟”产品大卖，带动玩具生产商彩星玩具 发出盈喜，料首九个月收入大升7倍。该股股价昨急升8.9%，见一年高位。
--越秀地产 公布，以43.5亿元人民币地价投得一块位于广州市萝岗区的土地，土地占地面积约18.95万平方米，总可建筑面积约66.6万平方米。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 曾祥进)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)