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亚洲 | 2013年 11月 1日 星期五 08:04 BJT

《香港报摘》--经济日报11月1日

* 要闻版头条：

--新地 继天玺后再以七折卖楼，昨推出坚尼地城Imperial KENNEDY首张价单50个单位，平均尺价2.99万港元，计算所有优惠后折扣率相当于楼价约29%。

* 其他：

--消息指，索罗斯连同友好的基金公司Indus Capital共认购近4亿港元徽商银行（新上市编号：3698）股份，徽商国际配售已超购近3倍。

--“忍者龟”产品大卖，带动玩具生产商彩星玩具 发出盈喜，料首九个月收入大升7倍。该股股价昨急升8.9%，见一年高位。

--越秀地产 公布，以43.5亿元人民币地价投得一块位于广州市萝岗区的土地，土地占地面积约18.95万平方米，总可建筑面积约66.6万平方米。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 曾祥进)
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