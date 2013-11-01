《香港报摘》--信报11月1日

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
* 要闻版头条：
--消息透露，正在招股的徽商银行刚引入内地保险公司阳光保险作为主要投资者，认购金额高达1.6亿美元。连同早前六位基础投资者及索罗斯与Indux Capital，相当于合共认购62.39亿港元徽商股份，占集资额逾60%。
* 其他：
--四海国际 公布，将斥资26.25亿元人民币收购位于无锡世纪新城项目。有关项目预期投资额达100亿元，将分三期完成，首期料于2015年开始预售，于2016年落成交付。
--已故全国政协副主席霍英东家族争产案，昨天在高等法院进行第四日聆讯。原告霍震宇一方在庭上首次披露，去年5至8月期间，众家族成员签订和解协议的内幕，当时有两位辈份极高的长辈介入调停，最终由一名董姓长辈促成和解，据悉那人正是全国政协副主席董建华。
--半导体生产商ASM太平洋 位于深圳盐田区的先进微电子科技有限公司的员工，昨天在内地微博上载千名员工集体罢工的照片，有员工指出，员工集体罢工主要是抗议公司搬迁后不对员工作出赔偿。
--中国最大风电商龙源电力 第三季业绩显示，在风力相对弱势的第三季，风力发电量仍录得按年增幅逾40%。首三季净利为19.52亿元人民币，按年增长13.6%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 曾祥进)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)