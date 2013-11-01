《香港报摘》--信报11月1日

* 要闻版头条：

--消息透露，正在招股的徽商银行刚引入内地保险公司阳光保险作为主要投资者，认购金额高达1.6亿美元。连同早前六位基础投资者及索罗斯与Indux Capital，相当于合共认购62.39亿港元徽商股份，占集资额逾60%。

* 其他：

--四海国际 公布，将斥资26.25亿元人民币收购位于无锡世纪新城项目。有关项目预期投资额达100亿元，将分三期完成，首期料于2015年开始预售，于2016年落成交付。

--已故全国政协副主席霍英东家族争产案，昨天在高等法院进行第四日聆讯。原告霍震宇一方在庭上首次披露，去年5至8月期间，众家族成员签订和解协议的内幕，当时有两位辈份极高的长辈介入调停，最终由一名董姓长辈促成和解，据悉那人正是全国政协副主席董建华。

--半导体生产商ASM太平洋 位于深圳盐田区的先进微电子科技有限公司的员工，昨天在内地微博上载千名员工集体罢工的照片，有员工指出，员工集体罢工主要是抗议公司搬迁后不对员工作出赔偿。

--中国最大风电商龙源电力 第三季业绩显示，在风力相对弱势的第三季，风力发电量仍录得按年增幅逾40%。首三季净利为19.52亿元人民币，按年增长13.6%。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。