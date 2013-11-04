《香港报摘》--经济日报11月4日

* 要闻版头条：

--三中全会倒数最后五天，将拍板中国新领导层的重大经济政策。证券界预期，三中全会未必会即时令人对中国市场改观。进入改革期，汇丰率先建议乘三中全会之机沽售中资股。

* 其他：

--新盘热销，过去周六、日共售出247个单位，按周升两成。发展商乘胜追击，会德丰 及新世界 的西九龙新盘THE AUSTIN即时提价约3%加推193个。同区恒隆地产 的浪澄湾也削减楼价折扣，变相加价2%。

--汇丰控股 今日收市后公布第三季业绩，因受联储局退市预期影响，券商料，环球银行及资本市场业务或失利，除税前利润约55亿美元，按季跌2.6%。

--停牌逾两年的泰山石化 将于12月13日向百慕达法院提供终极债务重组方案，然后会与债权人等商讨，倘未能达成共识，泰山石化将由法院接手，债权人料最多取回5%至10%资产。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。