《香港报摘》--经济日报11月4日

中港个股：中国人寿斥资30亿元认购京能电力增发A股，成后者第二大股东
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
* 要闻版头条：
--三中全会倒数最后五天，将拍板中国新领导层的重大经济政策。证券界预期，三中全会未必会即时令人对中国市场改观。进入改革期，汇丰率先建议乘三中全会之机沽售中资股。
* 其他：
--新盘热销，过去周六、日共售出247个单位，按周升两成。发展商乘胜追击，会德丰 及新世界 的西九龙新盘THE AUSTIN即时提价约3%加推193个。同区恒隆地产 的浪澄湾也削减楼价折扣，变相加价2%。
--汇丰控股 今日收市后公布第三季业绩，因受联储局退市预期影响，券商料，环球银行及资本市场业务或失利，除税前利润约55亿美元，按季跌2.6%。
--停牌逾两年的泰山石化 将于12月13日向百慕达法院提供终极债务重组方案，然后会与债权人等商讨，倘未能达成共识，泰山石化将由法院接手，债权人料最多取回5%至10%资产。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)