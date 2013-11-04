《香港报摘》--信报11月4日

中港个股：中国人寿斥资30亿元认购京能电力增发A股，成后者第二大股东
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
* 要闻版头条：
--汇控 今天公布第三季业绩，多家券商预期按列账基准的税前盈利介乎49亿至近56亿美元，按年大升四成至六成，惟在预期环球银行及资本市场（GBM）收入减少下，税前盈利按季料呈现倒退，或仅录得轻微升幅。面对监管机构或加强对银行的资本要求，滙控未来的资本状况亦备受券商关注。
* 其他：
--市场消息指出，一直替四大国有银行收购不良资产，属于四大国有资产管理公司之一的信达资产，最快于本周进行上市聆讯，并将于月底招股。惟对于国有资产管理公司来港上市，基金投资者称市账率低至0.5倍至0.6倍才会愿意认购。
--内地官方虽然否认在上海自由贸易区推出国际板，但上海证券交易所最近悄悄落户香港，并获得证监会认可其自动化交易服务（ATS）在港宣传推广。市场人士估计，上交所将在港招揽全球大型企业到内地上市，为国际板卷土重来铺路。
--为吸引内地投资者参与股票期权市场，港交所 今年3月宣布一系列改革措施，继减低交易费用和推出第四个合约到期月份后，最快12月初实施收窄最低变动价格（即买卖差价），主要针对正股股价10港元以下的股票期权合约，包括交投最活跃的内银股股票期权。 (完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)
路透上海4月11日 - 中国北京京能电力股份有限公司周一晚公告称，已完成以增发A股及支付现金方式收购资产的计划，并配套融资30亿元；中国人寿成为京能电力配套融资增发股份的唯一认购人，并成为其第二大股东。
路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)