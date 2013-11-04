《香港报摘》--信报11月4日

* 要闻版头条：

--汇控 今天公布第三季业绩，多家券商预期按列账基准的税前盈利介乎49亿至近56亿美元，按年大升四成至六成，惟在预期环球银行及资本市场（GBM）收入减少下，税前盈利按季料呈现倒退，或仅录得轻微升幅。面对监管机构或加强对银行的资本要求，滙控未来的资本状况亦备受券商关注。

* 其他：

--市场消息指出，一直替四大国有银行收购不良资产，属于四大国有资产管理公司之一的信达资产，最快于本周进行上市聆讯，并将于月底招股。惟对于国有资产管理公司来港上市，基金投资者称市账率低至0.5倍至0.6倍才会愿意认购。

--内地官方虽然否认在上海自由贸易区推出国际板，但上海证券交易所最近悄悄落户香港，并获得证监会认可其自动化交易服务（ATS）在港宣传推广。市场人士估计，上交所将在港招揽全球大型企业到内地上市，为国际板卷土重来铺路。

--为吸引内地投资者参与股票期权市场，港交所 今年3月宣布一系列改革措施，继减低交易费用和推出第四个合约到期月份后，最快12月初实施收窄最低变动价格（即买卖差价），主要针对正股股价10港元以下的股票期权合约，包括交投最活跃的内银股股票期权。 (完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。