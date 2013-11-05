《香港报摘》--经济日报11月5日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 要闻版头条：
--汇丰控股 第三季业绩逊预期，但大行唱好滙丰资本雄厚利派息，诉讼相关支出低于同业，管理层对前景指引乐观，股价在伦敦由跌转升约3%，收市折算报87.15港元，较香港收市高2.05港元。
* 其他：
--接近交易人士指，今年集资额最大的信达将于本周四（7日）进行上市聆讯，目标12月初挂牌；计划集资约20亿至25亿美元，其市帐率（price-to-book ratio）将较内银有溢价，承销团目前正逐步与基础投资者签署协议。
--曾传闻将来港上市集资10亿美元的深国投商用置业，昨宣布获私募基金黑石 以及工银国际入股40%及6%，惟未披露投资金额及上市时间表。公司表示，今年销售额将达到28亿人民币，较去年同期增长逾20%。
--瑞声科技 第三季受惠于出售联营公司等特殊收益，盈利按年增9成至9亿元人民币，毛利率则跌1.5百分点至42.5%。有外资分析员指，公司核心盈利增长于第三季减慢，且走向中低端市场，但市场冀望第四季苹果产品出货，可令瑞声毛利率维持高水平。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。