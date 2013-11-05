《香港报摘》--信报11月5日

* 要闻版头条：

--汇控 第三季列账基准税前盈利45.3亿美元，按年升三成，低于市场预期。虽然英国对银行新的资本要求仍未明朗，但集团季内资本状况理想，行政总裁欧智华认为，无碍逐步增加派息的政策及回购代息股的计划。

* 其他：

--市场消息指出，主要在内地从事男女皮鞋产销的富贵鸟，已决定放弃以H股全流通形式来港上市，希望可以争取今年最后的上市档期。传该公司是次计划来港集资2亿至3亿美元，保荐人为中信证券。

--安本资产管理固定收益产品专家团队主管Steven Nicholls表示，预计联储局最快明年3月开始减少购买资产，从经济层面上来看并无任何减买债的压力。

--长实 、和黄 主席李嘉诚私人持有的创投基金维港投资（Horizons Ventures）于网页上披露，近期在Facebook大热的应用程式Bitstrips已成为其投资组合的一员。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。