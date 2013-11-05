《香港报摘》--信报11月5日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 要闻版头条：
--汇控 第三季列账基准税前盈利45.3亿美元，按年升三成，低于市场预期。虽然英国对银行新的资本要求仍未明朗，但集团季内资本状况理想，行政总裁欧智华认为，无碍逐步增加派息的政策及回购代息股的计划。
* 其他：
--市场消息指出，主要在内地从事男女皮鞋产销的富贵鸟，已决定放弃以H股全流通形式来港上市，希望可以争取今年最后的上市档期。传该公司是次计划来港集资2亿至3亿美元，保荐人为中信证券。
--安本资产管理固定收益产品专家团队主管Steven Nicholls表示，预计联储局最快明年3月开始减少购买资产，从经济层面上来看并无任何减买债的压力。
--长实 、和黄 主席李嘉诚私人持有的创投基金维港投资（Horizons Ventures）于网页上披露，近期在Facebook大热的应用程式Bitstrips已成为其投资组合的一员。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。