《香港报摘》--经济日报11月6日

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
* 要闻版头条：
--千亿资金涌新股，网络手机游戏股博雅（新上市编号0434）最受宠，获近7.7万人追捧，冻结资金868亿港元，以冻结资金计暂于今年称王，料难一人一手，且不会以上限定价。
* 其他：
--内房股美丽家园 昨收市前1小时，突洗仓式急泻，市传因主要股东将大额股份抵押予证券行并遭斩仓。公司昨晚发通告指，注意到股价下跌及成交量增加，惟并不知悉导致波动的原因。
--零售国债最快于本月下旬公开发售，市场预期票息可能低至2.7、2.8厘，回报或低于1年期人民币定存息率，但却能在二手市场买卖，增加投资弹性。
--恒基地产 昨晚突击公布北角维峯首批50个单位的价单，以定价计平均尺价26,779港元，入场费667万港元起，而优惠折扣达两成，最快本周日（10日）开售。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。