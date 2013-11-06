《香港报摘》--经济日报11月6日

* 要闻版头条：

--千亿资金涌新股，网络手机游戏股博雅（新上市编号0434）最受宠，获近7.7万人追捧，冻结资金868亿港元，以冻结资金计暂于今年称王，料难一人一手，且不会以上限定价。

* 其他：

--内房股美丽家园 昨收市前1小时，突洗仓式急泻，市传因主要股东将大额股份抵押予证券行并遭斩仓。公司昨晚发通告指，注意到股价下跌及成交量增加，惟并不知悉导致波动的原因。

--零售国债最快于本月下旬公开发售，市场预期票息可能低至2.7、2.8厘，回报或低于1年期人民币定存息率，但却能在二手市场买卖，增加投资弹性。

--恒基地产 昨晚突击公布北角维峯首批50个单位的价单，以定价计平均尺价26,779港元，入场费667万港元起，而优惠折扣达两成，最快本周日（10日）开售。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。