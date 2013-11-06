《香港报摘》--信报11月6日

* 要闻版头条：

--昨天有三只新股截止认购，分别为博雅互动（新上市编号0434）、徽商银行（新上市编号3698），以及集成金融（新上市编号3623），共冻资近千亿港元。其中炙手可热的网游股博雅更获7.7万人入飞认购，公开发售部分超购832倍，冻结资金逾868亿港元，超越云游 成为今年冻资资金最多的新股。

* 其他：

--市场消息透露，上周传出认购徽商银行的索罗斯基金，以及他的前合作伙伴Indus Capital，证实临时不认购，并指出两者已决定抽起逾5亿港元的认购金额。

--早前宣布参加淘宝天猫双十一购物狂欢节的银泰商业 ，现正在全国35家门店展开前期准备，将在25日内鼓励客户在实体店体验，然后在天猫银泰下单。银泰首席执行官陈晓东表示，将继续尊重互联网特性，冀电子平台在一两年内发展到中型门店规模。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。