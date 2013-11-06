《香港报摘》--信报11月6日

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
* 要闻版头条：
--昨天有三只新股截止认购，分别为博雅互动（新上市编号0434）、徽商银行（新上市编号3698），以及集成金融（新上市编号3623），共冻资近千亿港元。其中炙手可热的网游股博雅更获7.7万人入飞认购，公开发售部分超购832倍，冻结资金逾868亿港元，超越云游 成为今年冻资资金最多的新股。
* 其他：
--市场消息透露，上周传出认购徽商银行的索罗斯基金，以及他的前合作伙伴Indus Capital，证实临时不认购，并指出两者已决定抽起逾5亿港元的认购金额。
--早前宣布参加淘宝天猫双十一购物狂欢节的银泰商业 ，现正在全国35家门店展开前期准备，将在25日内鼓励客户在实体店体验，然后在天猫银泰下单。银泰首席执行官陈晓东表示，将继续尊重互联网特性，冀电子平台在一两年内发展到中型门店规模。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 曾祥进)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。