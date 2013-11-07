《香港报摘》--经济日报11月7日

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
* 要闻版头条：
--会德丰 系的海港企业 ，以44亿港元夺中区美利大厦文物酒店，高于估值上限35%，力压17间财团，楼面尺价达1.35万港元，创本港酒店地新高。
* 其他：
--受惠港股上季成交额保持增长及投资收益反弹，港交所 第三季盈利按年增两成至12亿港元，胜预期。
--伦敦金属交易所（LME）在美国卷入操纵铝价及垄断市场的诉讼未见平息，港交所 昨日在业绩中披露，诉讼已由8月时的4宗急升至18宗。
--长和系忙于出售亚洲资产之际，继续在欧洲「寻宝」。 继荷兰垃圾发电项目AVR后，长建 新目标是芬兰电力分销公司Fortum，涉资逾20亿美元。
--碧桂园 今年首十个月，实现合同销售金额约797亿元人民币，合同销售建筑面积约1,197万平方米，按年升幅分别1.2倍及1倍。
--德银资产及财富管理推出的德银X-trackers嘉实沪深300 A股ETF，昨日（6日）在美国挂牌。 美国投资者首次可直接投资于内地A股市场，初始发行价为每股25美元，初步基金规模为1.088亿美元。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅；审校 林高丽)
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