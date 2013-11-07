《香港报摘》--信报11月7日

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
* 要闻版头条：
--原属政府办公室集中地的中区红棉路美利大厦，经过约四个月的招标，最终由会德丰 系内的海港企业 击败其他17个财团，以高于市场预期逾三成的44亿港元中标，并成为楼面地价最高的酒店地皮。
* 其他：
--太古地产 刚以26.38亿港元，力压16家发展商及财团，夺得九龙湾宏照道与临利街交界的商业用地，成为系内首个位于东九龙的商厦发展项目。
--远大中国 公布，在新加坡投得价值1.45亿坡元（约7.1亿元人民币）的玻璃幕墙项目合约。
--市场消息透露，复星国际 计划向市场发行最多7亿美元（约54亿港元）的可换股债券。
--朗诗绿色地产 公布，昨天竞得一幅位于浙江省杭州市余杭区的土地使用权，总收购价约8.08亿元人民币。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅；审校 曾祥进)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。