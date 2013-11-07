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亚洲 | 2013年 11月 7日 星期四 08:14 BJT

《香港报摘》--信报11月7日

* 要闻版头条：

--原属政府办公室集中地的中区红棉路美利大厦，经过约四个月的招标，最终由会德丰 系内的海港企业 击败其他17个财团，以高于市场预期逾三成的44亿港元中标，并成为楼面地价最高的酒店地皮。

* 其他：

--太古地产 刚以26.38亿港元，力压16家发展商及财团，夺得九龙湾宏照道与临利街交界的商业用地，成为系内首个位于东九龙的商厦发展项目。

--远大中国 公布，在新加坡投得价值1.45亿坡元（约7.1亿元人民币）的玻璃幕墙项目合约。

--市场消息透露，复星国际 计划向市场发行最多7亿美元（约54亿港元）的可换股债券。

--朗诗绿色地产 公布，昨天竞得一幅位于浙江省杭州市余杭区的土地使用权，总收购价约8.08亿元人民币。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅；审校 曾祥进)

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