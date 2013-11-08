《香港报摘》--经济日报11月8日

日本经济：3月日本家庭通胀预期上升，为七个季度来首见--央行调查
路透东京4月7日 - 一项日本央行的调查显示，日本家庭的通胀预期上升，为近两年来首见，暗示消费者已注意到食品和家居用品等价格在上涨。
* 要闻版头条：
--欧洲央行意外减息0.25厘，减至新低水平0.25厘，以防止通缩，与美国上季经济增长胜预期，欧元应声全线急泻，商品捱沽，欧美股市再创5年及新高。
* 其他：
--金管局再斥资投入伦敦楼市，与英国公司组成各占五成股份合营公司，发展位于优越地段梅费尔区（Mayfair）的汉诺威广场（Hanover Square），金管局出资1.01亿英镑（约12.6亿港元）。分析预期，项目落成后回报率4厘，料跑赢外滙基金回报率。
--集资近200亿港元的信达资产昨于上市委员会聆讯，接近交易人士指正按上市时间表顺利推进，信达成功上市后市值将逾千亿港元。
--银河娱乐 公布澳门银河第3及4期、横琴项目及金都综合楼群的发展细节。副主席吕耀东透露，连同建设中的澳门银河2期，计划中的项目投资额至少达800亿至900亿港元。 (完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 曾祥进)
路透东京4月7日 - 一项日本央行的调查显示，日本家庭的通胀预期上升，为近两年来首见，暗示消费者已注意到食品和家居用品等价格在上涨。
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路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。