《香港报摘》--经济日报11月8日

* 要闻版头条：

--欧洲央行意外减息0.25厘，减至新低水平0.25厘，以防止通缩，与美国上季经济增长胜预期，欧元应声全线急泻，商品捱沽，欧美股市再创5年及新高。

* 其他：

--金管局再斥资投入伦敦楼市，与英国公司组成各占五成股份合营公司，发展位于优越地段梅费尔区（Mayfair）的汉诺威广场（Hanover Square），金管局出资1.01亿英镑（约12.6亿港元）。分析预期，项目落成后回报率4厘，料跑赢外滙基金回报率。

--集资近200亿港元的信达资产昨于上市委员会聆讯，接近交易人士指正按上市时间表顺利推进，信达成功上市后市值将逾千亿港元。

--银河娱乐 公布澳门银河第3及4期、横琴项目及金都综合楼群的发展细节。副主席吕耀东透露，连同建设中的澳门银河2期，计划中的项目投资额至少达800亿至900亿港元。 (完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。