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亚洲 | 2013年 11月 8日 星期五 08:21 BJT

《香港报摘》--信报11月8日

* 要闻版头条：

--欧罗区10月通胀跌至近四年来最低的0.7%后，为防止影响复苏，欧洲央行周四出乎意料减息25个基点，又延长无限量流动资金供应至2015年中，欧罗滙率应声急跌。

* 其他：

--内地煤炭港口公司秦皇岛港已获港交所 批准上市，拟集资5亿至7亿美元（约39亿至54.6亿港元），今天展开上市前推介活动，路演则于本月25日开始，预计12月首周定价。

--市场期待第四季圣诞旺季带动货运需求回升，但国泰航空 旗下国泰货运董事韦靖（James Woodrow ）坦言，看淡今明两年的货运表现，认为货运市况走出谷底还须等待更长时间。

--会计师事务所德勤预测香港政府今年度盈余299亿港元，比去年的648亿港元大幅减半；主要受楼市双辣招影响，卖地收入料按年减少20亿港元，而政府支出将增至308亿港元。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)
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