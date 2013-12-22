《香港报摘》--经济日报12月23日

日本个股：博通对东芝芯片业务首轮出价最高，为230亿美元--消息人士
路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。
* 要闻版头条：
--年结在即，内地拆息进一步抽升，惟今次“钱紧”不如半年结时严重，券商料不会导致资金撤离，加上联储局退市步伐温和，国指料可保万关，连日急跌过后有望反弹。
* 其他：
--周大福 董事总经理黄绍基表示，为吸引年轻客，公司将推出自家社交及销售平台“乐提网”，除了黄金珠宝外，更有其他居家、电子、服饰及美容护肤等不同产品。
--市传从事纸品包装业务的中华包装（新上市编号：1439）将于周五（27日）起公开招股，最多集资1.2亿港元，目标明年1月中挂牌。
--主力销售日本零食的“759阿信屋”快速扩张后，带动母公司CEC国际 半年多赚2.2倍至1,304万港元，以全年盈利突破3,000万港元计，2014年预测市盈率仍然达75.5倍，远高于其他食品或零售股约10倍至20倍市盈率，股价泡沫风险仍在。 (完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。
路透新加坡4月12日 - 亚洲石脑油裂解价差周三反弹至两日高位每吨76.18美元，前一交易日曾触及两周低位。 市场需求旺盛以及来自西方的石脑油数量下降，已抵消了裂解装置生产中断及液化石油气(LPG)替代石脑油的影响。 台塑石化尚未正式标购，但交易商预计该公司将标购5月下半月船货，在成本加运费(C&F)基础上较日本报价升水为较低的个位数。 5月亚洲料将从西方收到约80万吨石脑油，其中包括欧洲和地中海，较本月获得的数量低27%。 亚洲汽油裂解价差处于五日高位每桶11.04美元，因市场预期美国库存将下降。 路透调查显示，分析师预期上周美国汽油库存减少约170万桶。 现货市场达成九笔交易，其中六笔是汽油，三笔是石脑油。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透迪拜4月12日 - 亚洲380-cst燃料油近月市场结构周三跌至正价差区间，抹去前一周录得的涨幅，因即期供给充足，对人气构成打压，尽管流入亚洲的燃料油放缓。