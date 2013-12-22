《香港报摘》--经济日报12月23日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛且西方船货减少

路透新加坡4月12日 - 亚洲石脑油裂解价差周三反弹至两日高位每吨76.18美元，前一交易日曾触及两周低位。 市场需求旺盛以及来自西方的石脑油数量下降，已抵消了裂解装置生产中断及液化石油气(LPG)替代石脑油的影响。 台塑石化尚未正式标购，但交易商预计该公司将标购5月下半月船货，在成本加运费(C&F)基础上较日本报价升水为较低的个位数。 5月亚洲料将从西方收到约80万吨石脑油，其中包括欧洲和地中海，较本月获得的数量低27%。 亚洲汽油裂解价差处于五日高位每桶11.04美元，因市场预期美国库存将下降。 路透调查显示，分析师预期上周美国汽油库存减少约170万桶。 现货市场达成九笔交易，其中六笔是汽油，三笔是石脑油。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)