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亚洲 | 2013年 12月 23日 星期一 07:57 BJT

《香港报摘》--经济日报12月23日

* 要闻版头条：

--年结在即，内地拆息进一步抽升，惟今次“钱紧”不如半年结时严重，券商料不会导致资金撤离，加上联储局退市步伐温和，国指料可保万关，连日急跌过后有望反弹。

* 其他：

--周大福 董事总经理黄绍基表示，为吸引年轻客，公司将推出自家社交及销售平台“乐提网”，除了黄金珠宝外，更有其他居家、电子、服饰及美容护肤等不同产品。

--市传从事纸品包装业务的中华包装（新上市编号：1439）将于周五（27日）起公开招股，最多集资1.2亿港元，目标明年1月中挂牌。

--主力销售日本零食的“759阿信屋”快速扩张后，带动母公司CEC国际 半年多赚2.2倍至1,304万港元，以全年盈利突破3,000万港元计，2014年预测市盈率仍然达75.5倍，远高于其他食品或零售股约10倍至20倍市盈率，股价泡沫风险仍在。 (完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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