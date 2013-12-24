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亚洲 | 2013年 12月 24日 星期二 08:12 BJT

《香港报摘》--经济日报12月24日

* 要闻版头条：

--电能实业 分拆港灯上市进程如火如荼，市传最快于下月16日起公开发售，预期最多集资逾440亿港元，目标于明年1月29日挂牌，成为2014年首只百亿新股。

* 其他：

--财经事务及库务局局长陈家强指，美国短期不会加息，市场现时对内地经济感乐观，除非个别经济体出问题引起市场恐慌，否则资金不会大量流出香港，对股市影响有限。

--中电信 及联通 通告称，获工信部通知，明年1月1日起对基础电讯营运企业公用电讯网网间结算标准进行调整，由现时每分钟0.06元人民币减至0.04元。格理相信，这或令中移动 2014财年收益减少7-8%。

--中国神华 续推进母公司注资，今次注入的资产为从事煤化工的包头公司及电力资产九江电力，涉资93.2亿元人民币，为港上市以来第五轮注资。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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