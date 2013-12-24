《香港报摘》--经济日报12月24日

--电能实业 分拆港灯上市进程如火如荼，市传最快于下月16日起公开发售，预期最多集资逾440亿港元，目标于明年1月29日挂牌，成为2014年首只百亿新股。

--中电信 及联通 通告称，获工信部通知，明年1月1日起对基础电讯营运企业公用电讯网网间结算标准进行调整，由现时每分钟0.06元人民币减至0.04元。格理相信，这或令中移动 2014财年收益减少7-8%。