《香港报摘》--信报12月24日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 要闻版头条：
--一手新例实施后首个圣诞节假期，由于仅得两天，发展商未有趁档期争相推盘，主要以已推出项目的货尾单位为主，涉及逾2,300个，其中新地 延期至周四发售的屯门珑门II共170个，成为市场焦点。
* 其他：
--就有关贱卖国有资产的报导，福寿园 发表声明反驳内容严重失实，并已寻求法律意见，保留通过法律途径采取进一步行动的权利。
--内地IPO将于明年1月重启，德勤发表报告指，预计明年将有约200至230家在审企业可以完成新股发行，累计集资额约1,500亿至1,700亿元人民币。
--Prada（普拉达） 第三季盈利仅增8.6%，令市场失望，大行纷纷唱淡，并调低目标价，其中高盛由100.2港元，下调13%至86.8港元。 (完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。