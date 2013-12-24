《香港报摘》--信报12月24日

* 要闻版头条：

--一手新例实施后首个圣诞节假期，由于仅得两天，发展商未有趁档期争相推盘，主要以已推出项目的货尾单位为主，涉及逾2,300个，其中新地 延期至周四发售的屯门珑门II共170个，成为市场焦点。

* 其他：

--就有关贱卖国有资产的报导，福寿园 发表声明反驳内容严重失实，并已寻求法律意见，保留通过法律途径采取进一步行动的权利。

--内地IPO将于明年1月重启，德勤发表报告指，预计明年将有约200至230家在审企业可以完成新股发行，累计集资额约1,500亿至1,700亿元人民币。

--Prada（普拉达） 第三季盈利仅增8.6%，令市场失望，大行纷纷唱淡，并调低目标价，其中高盛由100.2港元，下调13%至86.8港元。 (完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。