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亚洲 | 2013年 12月 27日 星期五 08:29 BJT

《香港报摘》--信报12月27日

* 要闻版头条：

--由于失业救济申领数据表现理想，美股周四高开，标普500指数 承接之前的升势再创新高，该指数今年已累计上升29%，势将创出1997年以来最大年度升幅。不过，欧洲大部分股市均因为圣诞假期休市，油价和金价因此表现呆滞。

* 其他：

--香港启动10多年但进度缓慢的无纸证券制度最快明年4月进入立法阶段，市场料2015至2016年实施，届时散户有权选择以个人名义登记显示于上市公司的股东名册，而H股个人股东更因此有机会避免“九折派息”。

--大成国际宣布，旗下“大成中国灵活配置基金”的申请审批已在12月17日获得本港证监会有条件批准在香港公开发行。

--发展商在年底积极推售新盘，加上美国QE（量化宽松）退市的消息，令准买家对二手后市更趋观望，业主则不愿减价沽货，使香港二手交投乏力延续至圣诞假期。代理数据显示，两天圣诞假期10大屋苑仅录得约三宗成交，成为近六年最“冷”的圣诞假期。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 张喜良)

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