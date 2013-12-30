《香港报摘》--经济日报12月30日

--瑞信中国研究部主管兼中国策略员陈昌华预测，明年底恒生指数 目标27,000点，较现水平高16%，国企指数 高见15,000点，潜在升幅达39%，属市场上最乐观预测；但汇丰中国区证券策略主管孙瑜的明年底恒指目标为24,000点，则属最悲观恒指预测。