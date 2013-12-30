《香港报摘》--经济日报12月30日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 要闻版头条：
--瑞信中国研究部主管兼中国策略员陈昌华预测，明年底恒生指数 目标27,000点，较现水平高16%，国企指数 高见15,000点，潜在升幅达39%，属市场上最乐观预测；但汇丰中国区证券策略主管孙瑜的明年底恒指目标为24,000点，则属最悲观恒指预测。
* 其他：
--英国上周遭风暴吹袭，造成多处停电，长江基建 、电能实业 英国旗舰投资项目UK Power Networks宣布，向长时间停电用户提供每户至少75英镑赔偿，较行内一般赔偿额25英镑多出两倍。
--光大国际 公布，计划于“十二．五”期间（即2011至2015年）在珠海市投资30亿元人民币，重点发展环保产业园、节能环保及新能源等领域。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。