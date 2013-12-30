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亚洲 | 2013年 12月 30日 星期一 08:03 BJT

《香港报摘》--经济日报12月30日

* 要闻版头条：

--瑞信中国研究部主管兼中国策略员陈昌华预测，明年底恒生指数 目标27,000点，较现水平高16%，国企指数 高见15,000点，潜在升幅达39%，属市场上最乐观预测；但汇丰中国区证券策略主管孙瑜的明年底恒指目标为24,000点，则属最悲观恒指预测。

* 其他：

--英国上周遭风暴吹袭，造成多处停电，长江基建 、电能实业 英国旗舰投资项目UK Power Networks宣布，向长时间停电用户提供每户至少75英镑赔偿，较行内一般赔偿额25英镑多出两倍。

--光大国际 公布，计划于“十二．五”期间（即2011至2015年）在珠海市投资30亿元人民币，重点发展环保产业园、节能环保及新能源等领域。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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