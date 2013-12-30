《香港报摘》--信报12月30日

--新一轮国企改革随着三中全会召开后全速推进。新华网报导，国资委副主任黄淑和透露，明年将加强央企的各类考核，并严惩长期亏损的央企。分析认为，当局此举旨在鞭策央企走向重视盈利及效益的市场化经营道路，预料能源及粮食类央企将面临较大压力。