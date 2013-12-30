《香港报摘》--信报12月30日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 要闻版头条：
--新一轮国企改革随着三中全会召开后全速推进。新华网报导，国资委副主任黄淑和透露，明年将加强央企的各类考核，并严惩长期亏损的央企。分析认为，当局此举旨在鞭策央企走向重视盈利及效益的市场化经营道路，预料能源及粮食类央企将面临较大压力。
* 其他：
--内地农牧企业龙头--新希望六合联席董事长兼首席执行官陈春花指出，18届三中全会后，明显感受到市场化程度提升，公司作为行业龙头兼民营企业，未来拓展新领域的机会大幅提升。
--海通国际 行政总裁林涌表示，公司正跟进八间科网新股上市，每间集资额介乎1亿至5亿美元，最早4月登场。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。