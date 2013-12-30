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亚洲 | 2013年 12月 30日 星期一 08:07 BJT

《香港报摘》--信报12月30日

* 要闻版头条：

--新一轮国企改革随着三中全会召开后全速推进。新华网报导，国资委副主任黄淑和透露，明年将加强央企的各类考核，并严惩长期亏损的央企。分析认为，当局此举旨在鞭策央企走向重视盈利及效益的市场化经营道路，预料能源及粮食类央企将面临较大压力。

* 其他：

--内地农牧企业龙头--新希望六合联席董事长兼首席执行官陈春花指出，18届三中全会后，明显感受到市场化程度提升，公司作为行业龙头兼民营企业，未来拓展新领域的机会大幅提升。

--海通国际 行政总裁林涌表示，公司正跟进八间科网新股上市，每间集资额介乎1亿至5亿美元，最早4月登场。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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