《香港报摘》--经济日报12月31日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 要闻版头条：
--腾讯 昨再破顶，外围早段股价升破500港元，市值近万亿港元。基金经理预期，2014年大热板块首选仍为科网股，其次是赌股及环保板块。
* 其他：
--明年是新盘激战年，下月最少五个可望推出的新盘当中，恒地 及新世界发展 等合作的迎海.星湾，很有可能会成为来年头炮项目，该盘昨天已经公布售楼书。
--中国人寿 母公司国寿集团斥资10亿元人民币注册成立电子商务公司，市场解读为其在互联网金融领域的战略布局。
--创维数码 宣布，上周获中国证监会受理其分拆机顶盒业务--深圳创维数字技术的申请。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。