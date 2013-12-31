《香港报摘》--经济日报12月31日

* 要闻版头条：

--腾讯 昨再破顶，外围早段股价升破500港元，市值近万亿港元。基金经理预期，2014年大热板块首选仍为科网股，其次是赌股及环保板块。

* 其他：

--明年是新盘激战年，下月最少五个可望推出的新盘当中，恒地 及新世界发展 等合作的迎海.星湾，很有可能会成为来年头炮项目，该盘昨天已经公布售楼书。

--中国人寿 母公司国寿集团斥资10亿元人民币注册成立电子商务公司，市场解读为其在互联网金融领域的战略布局。

--创维数码 宣布，上周获中国证监会受理其分拆机顶盒业务--深圳创维数字技术的申请。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。