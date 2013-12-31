《香港报摘》--信报12月31日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 要闻版头条：
--房屋委员会今天起发出批准信予第二批白表免补地价购买二手居屋计划的申请人；政府同时公布最新数字，首批2,500名申请人入市比率暂时只有36%。业内人士相信第二批买家受到近日市况影响，入市意欲亦难以回升，居屋楼价短期内无望再创新高。
* 其他：
--国美电器 宣布，连续第六年中标成为2014年度中共中央直属机关采购电器定点实体商城供应商。
--尽管地方政府债务规模大致符合预期，惟多位经济学家均认为，审计署的数据反映，地方政府债务过去两年半增速惊人，担心倘若未来增长无以为继，势令地方基建设施投资增长放缓，为内地经济构成下行风险。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。