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亚洲 | 2013年 12月 31日 星期二 08:19 BJT

《香港报摘》--信报12月31日

* 要闻版头条：

--房屋委员会今天起发出批准信予第二批白表免补地价购买二手居屋计划的申请人；政府同时公布最新数字，首批2,500名申请人入市比率暂时只有36%。业内人士相信第二批买家受到近日市况影响，入市意欲亦难以回升，居屋楼价短期内无望再创新高。

* 其他：

--国美电器 宣布，连续第六年中标成为2014年度中共中央直属机关采购电器定点实体商城供应商。

--尽管地方政府债务规模大致符合预期，惟多位经济学家均认为，审计署的数据反映，地方政府债务过去两年半增速惊人，担心倘若未来增长无以为继，势令地方基建设施投资增长放缓，为内地经济构成下行风险。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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