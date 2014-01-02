《香港报摘》--经济日报1月2日

* 要闻版头条：

--新地 屯门新盘“珑门II”昨发售195个单位，即日沽清，全盘累售约494个，占总数逾半，发展商遂就本周日售新一批188个提价最多1%；而多个新盘提速销售步伐，短期内有望四盘齐推。

* 其他：

--贝莱德 亚洲股票团队主管施安祖（Andrew Swan）表示，外资减持中资股的时代已过，三中改革报告刊出后，看到环球投资者逐步增加中资股的持仓，即使中资股近日已从谷底反弹，惟相对其他市场，估值仍偏低。

--永隆银行司库萧启洪表示，在人民币升值预期推动下，本港人民币存款将会继续增长。他认为，本港银行扩大存款基础，冀用高息吸纳人民币资金，料年内人民币存息有望重回3厘水平。

--香港电讯 早前提出以188.6亿港元收购CSL，拟交回合并后公司一半3G频谱予政府。政府消息人士指，香港电讯最新递交的文件，令电讯商反对重拍理据显得更薄弱。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。