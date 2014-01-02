《香港报摘》--经济日报1月2日

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
* 要闻版头条：
--新地 屯门新盘“珑门II”昨发售195个单位，即日沽清，全盘累售约494个，占总数逾半，发展商遂就本周日售新一批188个提价最多1%；而多个新盘提速销售步伐，短期内有望四盘齐推。
* 其他：
--贝莱德 亚洲股票团队主管施安祖（Andrew Swan）表示，外资减持中资股的时代已过，三中改革报告刊出后，看到环球投资者逐步增加中资股的持仓，即使中资股近日已从谷底反弹，惟相对其他市场，估值仍偏低。
--永隆银行司库萧启洪表示，在人民币升值预期推动下，本港人民币存款将会继续增长。他认为，本港银行扩大存款基础，冀用高息吸纳人民币资金，料年内人民币存息有望重回3厘水平。
--香港电讯 早前提出以188.6亿港元收购CSL，拟交回合并后公司一半3G频谱予政府。政府消息人士指，香港电讯最新递交的文件，令电讯商反对重拍理据显得更薄弱。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。