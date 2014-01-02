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亚洲 | 2014年 1月 2日 星期四 08:24 BJT

《香港报摘》--信报1月2日

* 要闻版头条：

--据统计，过去10年间，港股1月上升的比例占六成，而全年表现与1月表现相同的机会率亦为60%。对于今年港股会否重现1月上升的走势，分析员未敢乐观，主要是美国QE(量化宽松)启动退市及A股IPO重启等利淡因素仍多，相信港股今年1月以跌市收场的机会较大。

* 其他：

--昆明机床 宣布将进行债务重组。鉴于若干协作厂家、供应商已签约确认放弃部分未付货款的权益，公司的1.09亿元人民币债务将重新确认为9,102万元，预计能实现利得1,763万港元。

--去年本港零售市道表现已经呈现疲态，零售界人士及经济师皆认为，今年零售市道会持续放缓，最坏情况是只有单位数字增幅。

--先施百货 去年积极扩张，先后开设三间百货店，公司行政总裁马景煊表示，过去五年，本港零售业高速增长，估计今年零售市道平稳。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)

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