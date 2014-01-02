《香港报摘》--信报1月2日

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
* 要闻版头条：
--据统计，过去10年间，港股1月上升的比例占六成，而全年表现与1月表现相同的机会率亦为60%。对于今年港股会否重现1月上升的走势，分析员未敢乐观，主要是美国QE(量化宽松)启动退市及A股IPO重启等利淡因素仍多，相信港股今年1月以跌市收场的机会较大。
* 其他：
--昆明机床 宣布将进行债务重组。鉴于若干协作厂家、供应商已签约确认放弃部分未付货款的权益，公司的1.09亿元人民币债务将重新确认为9,102万元，预计能实现利得1,763万港元。
--去年本港零售市道表现已经呈现疲态，零售界人士及经济师皆认为，今年零售市道会持续放缓，最坏情况是只有单位数字增幅。
--先施百货 去年积极扩张，先后开设三间百货店，公司行政总裁马景煊表示，过去五年，本港零售业高速增长，估计今年零售市道平稳。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。