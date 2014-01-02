《香港报摘》--信报1月2日

--据统计，过去10年间，港股1月上升的比例占六成，而全年表现与1月表现相同的机会率亦为60%。对于今年港股会否重现1月上升的走势，分析员未敢乐观，主要是美国QE(量化宽松)启动退市及A股IPO重启等利淡因素仍多，相信港股今年1月以跌市收场的机会较大。