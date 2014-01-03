《香港报摘》--经济日报1月3日

* 要闻版头条：

--2014年港股首日反覆上升，资金继续追逐强势板块，濠赌股成功抢头彩。2013年蓝筹股王银河娱乐 获美银美林调升目标价，更唱好银娱年内可首度派息，未来息率或高达5厘，股价再破顶，市值迫近3,000亿港元。

* 其他：

--电能实业 将于下周举行股东特别大会表决分拆港灯上市。市场普遍预期可顺利过关，为环球基金提供投票建议的两大独立机构ISS及Glass Lewis亦赞成分拆。

--光大国际 公布，将以BOT（建设、运营、转移）模式与安徽省马鞍山城投集团合作，首度于当地投资建设垃圾发电项目，首期投资总额为4.5亿元人民币。

--展望2014年，人民币利好因素为市场憧憬人民币国际化持续推进，及人行扩阔汇率波幅上限。其中德银预期2014年人民币可升值2%，即年底时兑美元或见约5.94水平。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。