《香港报摘》--信报1月3日

* 要闻版头条：

--长实 天后电气道全新楼盘DIVA，昨天公布首批50个单位售价单，平均尺价22,514港元。发展商并透过多种折扣等，提供高达楼价25%的折扣优惠，令项目的折实平均尺价约16,886港元，贴近同区二手屋苑成交价，属一手新例后折扣最高的项目。

* 其他：

--2013年澳门博彩收益表现理想，澳博控股 率先表明于2014年全体员工将加薪5%，并按不同职级发放多于一个月的花红作为生活补贴。

--由中电信 母公司中国电信集团全资拥有的网络游戏开发商“炫彩互动网络科技”，推出融资额3亿元人民币的计划，并引进新投资者，反映内地电讯商有意逐步开放旗下业务，供民间参与。

--新地 旗下以铜锣湾世贸中心等为主的九大商场，去年租金收入约15.7亿元。新地代理租务部总经理锺秀莲表示，由于累积租金水平已达一定基数，相信今年租金若有10至15%的升幅，也属不俗的表现。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。