《香港报摘》--经济日报1月7日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 要闻版头条：
--内地周三将正式大规模重启新股发行（IPO），A股被冲击得“落花流水”。沪综指 昨重挫1.8%创五个月新低。分析指短期大市仍疲弱，2,000点受考。
* 其他：
--电能实业 昨以逾99.7%赞成票，如期通过分拆港灯电力投资。电能主席霍建宁在股东会上承诺，电能不会乱收购，倘找不到合适目标，或考虑将集资所得派回股东。
--利丰 将于3月公布下一个三年发展计划，公司昨率先表示将从统筹供应商入手，向其提供更多支援服务，以提升供应链效率，并由主席冯国纶亲自领导。
--香港证监会新批信安两只强积金（MPF），其中包括市面鲜有投资遍及非洲、南美及中东等新兴市场的“进取策略基金”。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 张喜良)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。