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亚洲 | 2014年 1月 7日 星期二 08:11 BJT

《香港报摘》--经济日报1月7日

* 要闻版头条：

--内地周三将正式大规模重启新股发行（IPO），A股被冲击得“落花流水”。沪综指 昨重挫1.8%创五个月新低。分析指短期大市仍疲弱，2,000点受考。

* 其他：

--电能实业 昨以逾99.7%赞成票，如期通过分拆港灯电力投资。电能主席霍建宁在股东会上承诺，电能不会乱收购，倘找不到合适目标，或考虑将集资所得派回股东。

--利丰 将于3月公布下一个三年发展计划，公司昨率先表示将从统筹供应商入手，向其提供更多支援服务，以提升供应链效率，并由主席冯国纶亲自领导。

--香港证监会新批信安两只强积金（MPF），其中包括市面鲜有投资遍及非洲、南美及中东等新兴市场的“进取策略基金”。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 张喜良)
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