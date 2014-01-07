《香港报摘》--经济日报1月7日

--内地周三将正式大规模重启新股发行（IPO），A股被冲击得“落花流水”。沪综指 昨重挫1.8%创五个月新低。分析指短期大市仍疲弱，2,000点受考。

--电能实业 昨以逾99.7%赞成票，如期通过分拆港灯电力投资。电能主席霍建宁在股东会上承诺，电能不会乱收购，倘找不到合适目标，或考虑将集资所得派回股东。

--利丰 将于3月公布下一个三年发展计划，公司昨率先表示将从统筹供应商入手，向其提供更多支援服务，以提升供应链效率，并由主席冯国纶亲自领导。