《香港报摘》--信报1月7日

--继去年创兴银行 控股权易手之后，本港再有中小型银行被收购。永亨银行 证实，新加坡第二大银行华侨银行计划全面收购永亨。市场消息透露，华侨银行拟以约2倍市账率收购永亨。以永亨去年6月底每股资产净值66.39港元计算，按照2倍市账率提出全购，涉及总金额约410亿港元或每股132.78港元。

--踏入2014年，港股表现乏力，但一众内房股已急不及待计划向市场「抽水」。富力地产 及佳兆业 周一抢闸公布发债计划，市场消息指出，两家公司发债规模共10亿美元。