《香港报摘》--信报1月7日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 要闻版头条：
--继去年创兴银行 控股权易手之后，本港再有中小型银行被收购。永亨银行 证实，新加坡第二大银行华侨银行计划全面收购永亨。市场消息透露，华侨银行拟以约2倍市账率收购永亨。以永亨去年6月底每股资产净值66.39港元计算，按照2倍市账率提出全购，涉及总金额约410亿港元或每股132.78港元。
* 其他：
--踏入2014年，港股表现乏力，但一众内房股已急不及待计划向市场「抽水」。富力地产 及佳兆业 周一抢闸公布发债计划，市场消息指出，两家公司发债规模共10亿美元。
--受惠于人民币国际化政策推动，在岸人民币滙率去年升值近2.9%，东亚银行 货币及利率交易部高级市场分析师赖春梅表示，今年全年人民币汇率约升3%。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 曾祥进)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。