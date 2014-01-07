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亚洲 | 2014年 1月 7日 星期二 08:16 BJT

《香港报摘》--信报1月7日

* 要闻版头条：

--继去年创兴银行 控股权易手之后，本港再有中小型银行被收购。永亨银行 证实，新加坡第二大银行华侨银行计划全面收购永亨。市场消息透露，华侨银行拟以约2倍市账率收购永亨。以永亨去年6月底每股资产净值66.39港元计算，按照2倍市账率提出全购，涉及总金额约410亿港元或每股132.78港元。

* 其他：

--踏入2014年，港股表现乏力，但一众内房股已急不及待计划向市场「抽水」。富力地产 及佳兆业 周一抢闸公布发债计划，市场消息指出，两家公司发债规模共10亿美元。

--受惠于人民币国际化政策推动，在岸人民币滙率去年升值近2.9%，东亚银行 货币及利率交易部高级市场分析师赖春梅表示，今年全年人民币汇率约升3%。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 曾祥进)
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