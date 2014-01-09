《香港报摘》--信报1月9日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 要闻版头条：
----阿里巴巴集团 继去年入股新浪微博，并推出手机即时通讯程式「来往」后，昨天再宣布开设手机游戏平台，摆明车马挑战腾讯 在网络游戏的垄断地位，双马埋身短兵相接。
* 其他：
--内地于2000年起实施全国性游戏机禁令，至今已达14年，国务院本周一（6日）表示，将于上海自由贸易区暂停有关禁令；换言之，游戏机生产商包括日本的任天堂和索尼，以及美国的微软可以进入这个全球第三大、规模达100亿美元的视频游戏机市场。
--信德昨天发公告指，已与鹏瑞利附属订立合营协议，鹏瑞利将支付2.63亿元人民币，认购信德全资附属锦思发展30%股份，以及获得由信德中国向锦思垫支的30%股东贷款。
--新股市场继续获资金流入追捧，内地营养补充剂零售商南京中生 昨天截止认购，反应也见升温。市场消息指出南京中生公开发售部分超购187倍。
--继恒大地产 公布今年销售目标后，融创中国 亦公布2014年销售目标为650亿元人民币，按年增长28%。主席孙宏斌表示，今年将加强二线城市的发展，除计划进军无锡及苏州等城市外，去年销售额跃升第二位的重庆，更扬言今年将更上一层楼，有信心取代龙湖地产 成为首位。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 曾祥进)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申