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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 08:13 BJT

《香港报摘》--信报1月9日

* 要闻版头条：

----阿里巴巴集团 继去年入股新浪微博，并推出手机即时通讯程式「来往」后，昨天再宣布开设手机游戏平台，摆明车马挑战腾讯 在网络游戏的垄断地位，双马埋身短兵相接。

* 其他：

--内地于2000年起实施全国性游戏机禁令，至今已达14年，国务院本周一（6日）表示，将于上海自由贸易区暂停有关禁令；换言之，游戏机生产商包括日本的任天堂和索尼，以及美国的微软可以进入这个全球第三大、规模达100亿美元的视频游戏机市场。

--信德昨天发公告指，已与鹏瑞利附属订立合营协议，鹏瑞利将支付2.63亿元人民币，认购信德全资附属锦思发展30%股份，以及获得由信德中国向锦思垫支的30%股东贷款。

--新股市场继续获资金流入追捧，内地营养补充剂零售商南京中生 昨天截止认购，反应也见升温。市场消息指出南京中生公开发售部分超购187倍。

--继恒大地产 公布今年销售目标后，融创中国 亦公布2014年销售目标为650亿元人民币，按年增长28%。主席孙宏斌表示，今年将加强二线城市的发展，除计划进军无锡及苏州等城市外，去年销售额跃升第二位的重庆，更扬言今年将更上一层楼，有信心取代龙湖地产 成为首位。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 曾祥进)
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