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亚洲 | 2014年 1月 9日 星期四 08:18 BJT

《香港报摘》--经济日报1月9日

* 要闻版头条：

--年逾八成增长的内地手机游戏市场，昨吸引阿里巴巴集团 加入战团，图撼霸主腾讯 地位。消息刺激三家网络游戏股急升，市值单日增加53亿港元，炒风炽热更蔓延至美国。

* 其他

--本周末香港新盘推售如潮，新生「票王」马鞍山迎海星湾累收逾6,000份登记，超额认购近30倍。北角DIVA就原价加推18户。

--面对发展商补地价步伐放缓，卖地计划将会是重要的土地来源。除啓德发展区外，早年由社区用地改划的住宅用地将获纳入卖地计划，共涉1.2万伙。

--港交所 购入伦敦金属交易所之后，中资交易商有加快参与此国际金属交易平台的势头。最新有广发金融晋身一级会员，成中资首家进入者。

--信德集团 宣布，其全资附属公司与一间新加坡房地产公司签订协议，合作开发由信德于去年7月投得的珠海横琴土地，对方入股金额2.63亿元人民币。

--南方东英与Source合作发行的RQFII（人民币合格境外机构投资者）ETF（交易所买卖基金），今日在伦敦挂牌。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 曾祥进)
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