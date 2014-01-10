《香港报摘》--信报1月10日

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 要闻版头条：
--去年发出盈利预警、并将未来数年收入增长目标调低的渣打集团 开始出招救亡。集团昨天突然宣布进行业务重组，将企业银行及个人银行合并，希望创造新的收入以及降低成本，个别部门或会裁员。集团财务董事麦定思（Richard Meddings）及个人银行业务行政总裁庞德明（Steve Bertamini），今年稍后更会退任董事会职务并离开集团。
* 其他：
--越秀集团收购创兴银行 的交易已获金管局批准。另外，有报导指出，越秀正筹集9亿美元定期贷款，以取代去年作为融资收购创银的过渡贷款。
--去年恒生国企指数升幅榜排行第二的成分股长城汽车 ，昨天股价突然一度急挫10%，低见38.65港元，其新闻总监商玉贵于个人微博上披露，公司今年销量目标仅为88万辆，即全年销售增幅目标仅增17%逊预期。
--香港大学使用「高频」宏观经济预测系统，预料今年香港首季实质本地生产总值（GDP）可改善至按年增长3.5%。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 曾祥进)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。