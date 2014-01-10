《香港报摘》--信报1月10日

* 要闻版头条：

--去年发出盈利预警、并将未来数年收入增长目标调低的渣打集团 开始出招救亡。集团昨天突然宣布进行业务重组，将企业银行及个人银行合并，希望创造新的收入以及降低成本，个别部门或会裁员。集团财务董事麦定思（Richard Meddings）及个人银行业务行政总裁庞德明（Steve Bertamini），今年稍后更会退任董事会职务并离开集团。

* 其他：

--越秀集团收购创兴银行 的交易已获金管局批准。另外，有报导指出，越秀正筹集9亿美元定期贷款，以取代去年作为融资收购创银的过渡贷款。

--去年恒生国企指数升幅榜排行第二的成分股长城汽车 ，昨天股价突然一度急挫10%，低见38.65港元，其新闻总监商玉贵于个人微博上披露，公司今年销量目标仅为88万辆，即全年销售增幅目标仅增17%逊预期。

--香港大学使用「高频」宏观经济预测系统，预料今年香港首季实质本地生产总值（GDP）可改善至按年增长3.5%。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。