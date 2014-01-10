《香港报摘》--经济日报1月10日

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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* 要闻版头条：
--渣打 溢利连续10年增长神话破灭后，管理层立即出招，昨宣布重组行动，合并企业和个人银行业务，裁减重叠的后勤人员，盼保持每股盈利达双位数增长。
* 其他：
--科网消息浪接浪，手机游戏商与网络平台合作起风云之际，手机零件供应商通达 宣布，伙拍小米生产手机，腾讯 亦入股内地电召出租车手机程式。
--下周三发表的香港施政报告，将为在职贫穷家庭提供低收入补贴。消息指，补贴将不设居港年限，倾向只向有子女家庭发放，将按家庭成员工时多寡、多劳者可获较多资助，涉逾20亿港元。
--港交所 去年新股集资额达1,665亿港元，按年多85%，排全球第二。港交所指出，已是连续12年排名在全球前五位。港股市值已逾24万亿港元，创新高。
--早前提出私有化恒盛地产 的大股东张志熔，由于旗下两间公司均负债高企，盈利能力亦成疑，市场一直关注他的财务能力，民生银行 借出LIBOR加5.28厘。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 张喜良)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。