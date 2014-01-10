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亚洲 | 2014年 1月 10日 星期五 08:29 BJT

《香港报摘》--经济日报1月10日

* 要闻版头条：

--渣打 溢利连续10年增长神话破灭后，管理层立即出招，昨宣布重组行动，合并企业和个人银行业务，裁减重叠的后勤人员，盼保持每股盈利达双位数增长。

* 其他：

--科网消息浪接浪，手机游戏商与网络平台合作起风云之际，手机零件供应商通达 宣布，伙拍小米生产手机，腾讯 亦入股内地电召出租车手机程式。

--下周三发表的香港施政报告，将为在职贫穷家庭提供低收入补贴。消息指，补贴将不设居港年限，倾向只向有子女家庭发放，将按家庭成员工时多寡、多劳者可获较多资助，涉逾20亿港元。

--港交所 去年新股集资额达1,665亿港元，按年多85%，排全球第二。港交所指出，已是连续12年排名在全球前五位。港股市值已逾24万亿港元，创新高。

--早前提出私有化恒盛地产 的大股东张志熔，由于旗下两间公司均负债高企，盈利能力亦成疑，市场一直关注他的财务能力，民生银行 借出LIBOR加5.28厘。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 张喜良)
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