《香港报摘》--经济日报1月14日

* 要闻版头条：

--经中、港证监磋商逾一年，财经事务及库务局局长陈家强昨出席亚洲金融论坛后首表示，中港基金互认料今年有好消息。属于两地监管机构的监管通行证，让已获中国及香港证监会认可的零售基金产品，可作跨市场销售。

* 其他：

--中投董事长兼首席执行官丁学东表示，目前环球经济复苏加快，今年欧美市场或跑赢新兴地区，看好基建及高科技行业。内地则受惠三中政策及出口改善，今年经济增长相当乐观。

--渣打集团 饱受增长见顶、董事接班、资本压力等问题困扰，外电引述花旗分析员Craig Williams及Ronit Ghose的报告指，澳新银行可能探讨收购渣打的可行性。

--H股公司高管受查范围延至金融体系，徽商银行 昨披露，早前已提出请辞的独立非执行董温京辉，涉违反证券法律，被中证监调查。

--盈大地产 昨公告，有财团正洽购旗下北京盈科中心，公司股份将于今日复牌交易。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。