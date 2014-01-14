《香港报摘》--经济日报1月14日

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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* 要闻版头条：
--经中、港证监磋商逾一年，财经事务及库务局局长陈家强昨出席亚洲金融论坛后首表示，中港基金互认料今年有好消息。属于两地监管机构的监管通行证，让已获中国及香港证监会认可的零售基金产品，可作跨市场销售。
* 其他：
--中投董事长兼首席执行官丁学东表示，目前环球经济复苏加快，今年欧美市场或跑赢新兴地区，看好基建及高科技行业。内地则受惠三中政策及出口改善，今年经济增长相当乐观。
--渣打集团 饱受增长见顶、董事接班、资本压力等问题困扰，外电引述花旗分析员Craig Williams及Ronit Ghose的报告指，澳新银行可能探讨收购渣打的可行性。
--H股公司高管受查范围延至金融体系，徽商银行 昨披露，早前已提出请辞的独立非执行董温京辉，涉违反证券法律，被中证监调查。
--盈大地产 昨公告，有财团正洽购旗下北京盈科中心，公司股份将于今日复牌交易。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 曾祥进)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)