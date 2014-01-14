《香港报摘》--信报1月14日

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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* 要闻版头条：
--人民币滙率自今年初以来节节上扬，在岸人民币滙价（CNY）及离岸人民币滙价（CNH）昨天双双创出2005年滙改以来新高。分析认为，农历新年临近，出口商对冲人民币升值的活动增加,套利热钱或继续循虚假贸易途径流入内地，预料短期内人民币仍将保持强势。
* 其他：
--星展香港经济师周洪礼预计，中央有望在今年上半年内放宽本港居民每日兑换2万元人民币的上限，全年人民币兑美元滙率继续保持温和升值，年中将升至6，下半年则在6至5.9之间上落，全年升幅料达1.5%至2%。
--澳新银行集团(澳盛/ANZ)总裁邵铭高表示，仍有兴趣在包括香港的亚洲地区进行收购，尽管香港可供收购的银行所余无几，集团不会以不切实际的价钱（silly price）购买资产。
--中播控股 宣布，昨天其美国附属公司CMMB Vision（USA），已与New York Broad-band Holding Ltd设立一项谅解备忘录，收购美国洛杉矶的免费无线电视牌照使用权。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 林高丽)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)