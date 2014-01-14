《香港报摘》--信报1月14日

* 要闻版头条：

--人民币滙率自今年初以来节节上扬，在岸人民币滙价（CNY）及离岸人民币滙价（CNH）昨天双双创出2005年滙改以来新高。分析认为，农历新年临近，出口商对冲人民币升值的活动增加,套利热钱或继续循虚假贸易途径流入内地，预料短期内人民币仍将保持强势。

* 其他：

--星展香港经济师周洪礼预计，中央有望在今年上半年内放宽本港居民每日兑换2万元人民币的上限，全年人民币兑美元滙率继续保持温和升值，年中将升至6，下半年则在6至5.9之间上落，全年升幅料达1.5%至2%。

--澳新银行集团(澳盛/ANZ)总裁邵铭高表示，仍有兴趣在包括香港的亚洲地区进行收购，尽管香港可供收购的银行所余无几，集团不会以不切实际的价钱（silly price）购买资产。

--中播控股 宣布，昨天其美国附属公司CMMB Vision（USA），已与New York Broad-band Holding Ltd设立一项谅解备忘录，收购美国洛杉矶的免费无线电视牌照使用权。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。