《香港报摘》--经济日报1月16日

* 要闻版头条：

--香港特首梁振英在施政报告大手笔动用经常开支，扶贫及培育年轻人；据知若计及报告中部分新措施，港府2014/15经常开支将较上年度多200亿港元。港府新一年经常开支料突破3,000亿港元。

* 其他：

--招股当红的夜店股Magnum 突遇波折，有传闻指其管理层被刑事调查，拟将上市计划延至1月底。公司指，传闻完全失实，所有承销商并无抽飞情况。

--腾讯 发力电子商贸，昨宣布以15亿港元入股华南城 成策略股东，以拓展电子商贸物流等合作机会。 市场人士估计，华南城今日复牌后，势挟腾讯及电子商贸两大热爆概念急升。

--渣打银行 旗下私募基金业务收购非洲上市的连锁超级市场Choppies约13%股权，是主攻非洲消费市场的最大笔私募基金交易。

--德昌电机 公布，截至去年12月底止9个月业务营运数据，期内营业额为15.37亿美元，按年升0.72%。

--受惠「忍者龟」产品销售持续强劲，彩星玩具 昨发盈喜，公布去年收入升3.43倍至16.5亿港元，税前溢利增10.8倍至11.5倍到最多5.5亿元。 该股昨急升一成至4.49港元收市。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。